В Испании – рекордное число операций по трансплантации органов

Этот испанский регион опережает все страны мира: на каждый миллион жителей здесь осуществляется 151,2 операций по пересадке органов. В целом по Испании эта цифра не превышает 114, и даже в Филадельфии (США) число трансплантаций меньше, чем в Каталонии – их 149 на один миллион человек.

При этом количество доноров в Каталонии в этом году уменьшилось: в 82 случаях, что составляет 18,7%, семьи отказали врачам в возможности использовать органы умерших родственников.

Тем не менее Каталония занимает лидирующее место в мире по числу трансплантационных операций и количеству людей, жертвующих свои органы. В прошлом году были зарегистрированы 771 операция по пересадке почек, 182 – по пересадке печени, 21 – поджелудочной железы, 71 – сердца и 104 – легких. В одной лишь барселонской больнице Vall d'Hebron за прошлый год было сделано 319 операций, пишет espanarusa.com.

Что касается доноров, то 43,2 человека на каждый миллион жителей региона жертвуют свои органы: для сравнения, в Филадельфии в 2017 году эта цифра достигла 55. В 2018 году в Каталонии было зарегистрировано всего 456 доноров.

В связи с этим Каталонская организации по трансплантации органов OCATT выразила свою обеспокоенность тем, что в последние годы проявилась тенденция к снижению числа доноров, когда многие пациенты или их родственники отказываются жертвовать органы без объяснения причин.

Тереса Понт, координатор Программы донорства и пересадки органов больницы Vall d'Hebron, считает, что многое зависит от того, как и когда проходит интервью с пациентами. В 40% случаев вопрос о возможности донорства обсуждается при жизни больного, когда родственники еще не готовы к принятию такого серьезного решения. Если же вопрос задается семьям пациентов с повреждением мозга, когда родственники понимают и принимают неизбежность смертного исхода, чаще всего они соглашаются на донорство.

Каталония опережает другие страны по количеству трансплантаций, но эксперты не рекомендуют расслабляться: в декабре 2018 года в лист ожидания входили 1221 человек, из них 13 детей. Директор OCATT Хауме Торт утверждает, что срок ожидания жизненно важных органов не превышает нескольких месяцев, но будущее многих больных в критическом состоянии зависит от уровня сознательности тех, кто может им помочь, пожертвовав органы своих умирающих родных.