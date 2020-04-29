В Испании резко упал объем розничной торговли

Среда, 29 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании резко упал объем розничной торговли

Розничные продажи в Испании упали на 14,1% в марте 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Об этом говорится в сообщении испанского Национального института статистики, 29 апреля опубликованного на сайте организации.

Рост продаж в Испании в феврале 2020 года был на уровне 1,8% по отношению к февралю 2019 года.

Как отмечается, мартовское падение продаж оказалось самым большим, с момента фиксации данного показателя в Испании в 2001 году.

Упали продажи услуг (-29,1%) и непродовольственных товаров (-29,7%), в том числе личного оборудования (-53,9%) и бытовой техники (-32,1%). С другой стороны, продажи продуктов питания выросли на 7,2%, пишет rossaprimavera.ru.

В месячном исчислении с учетом сезонных колебаний розничные продажи в Испании снизились на 15,3%.

Причиной столь резкого ухудшения экономического показателя страны стала вспышка коронавирусной инфекции, которая заставила власти Испании пойти на беспрецедентные меры по борьбе с новым вирусом.

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