В Испании резко упал объем розничной торговли

Об этом говорится в сообщении испанского Национального института статистики, 29 апреля опубликованного на сайте организации.

Рост продаж в Испании в феврале 2020 года был на уровне 1,8% по отношению к февралю 2019 года.

Как отмечается, мартовское падение продаж оказалось самым большим, с момента фиксации данного показателя в Испании в 2001 году.

Упали продажи услуг (-29,1%) и непродовольственных товаров (-29,7%), в том числе личного оборудования (-53,9%) и бытовой техники (-32,1%). С другой стороны, продажи продуктов питания выросли на 7,2%, пишет rossaprimavera.ru.

В месячном исчислении с учетом сезонных колебаний розничные продажи в Испании снизились на 15,3%.

Причиной столь резкого ухудшения экономического показателя страны стала вспышка коронавирусной инфекции, которая заставила власти Испании пойти на беспрецедентные меры по борьбе с новым вирусом.