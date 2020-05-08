В Испании резко вырос спрос на квартиры с террасами

Об этом говорят данные портал недвижимости Fotocasa, 8 мая сообщает Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).

По данным портала, карантин изменил приоритеты граждан Испании и наделил жилье, в котором они живут, значением, которого оно раньше не имело, пишет rossaprimavera.ru.

«Многие испанцы осознают в эти дни, что жилье, в котором они живут, не соответствует их нуждам, и они ищут новое жилье с теми параметрами, которые еще пару месяцев назад им в голову не приходили», — говорится в исследовании портала.

По данным портала недвижимости Idealista 20% испанских семей живут во «внутренних» квартирах, выходящих в «колодцы» дворов. Это количество неравномерно распределено по территории страны. Так, 8% из этих семей живут в Мадриде.

«Эта квартира предназначалась практически только для сна, весь день меня дома не было, но сейчас, во время действия карантина, я уже почти два месяца не видел солнечного света», — заявил Хавьер, живущий в центре Мадрида во «внутренней» квартире, в окна которой не поступает солнечный свет.

По словам директора исследований портала Idealista Фернандо Энсиара, увеличилось количество поисковых запросов на жилье в пригороде. Он отметил, что во время карантина многие испанцы пришли к выводу, что жилье, в котором они живут, им не нравится. При этом жители больших городов стремятся переехать в пригороды, в менее населенные зоны, где, в основном, и можно найти жилье с двориком или небольшим садом.

Издание отмечает, что переехать в жилье с террасой, двором или садом смогут только те, кому это позволит семейный бюджет.

Напомним, 4,5 млн испанцев живут в непригодном для проживания жилье, однако не могут переехать в другое.