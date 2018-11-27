В Испании самая дешевая электроэнергия в Западной Европе

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Испания Испания

В Испании самая дешевая электроэнергия в Западной Европе

В четверг, 22 ноября, оптовые цены на электроэнергию в Испании установились на самом низком уровне среди стран Западной Европы – 65,9 евро за МВт·ч.

В других странах ЕС цены на электроэнергию заметно выше: в Германии – 84,1 МВт·ч, в Италии – 84,8 МВт·ч, во Франции – 90,5 МВт·ч, в Великобритании – 87,7 МВт·ч. Цены, сформировавшиеся в Европе в настоящее время, обусловлены сокращением производства энергии из возобновляемых источников, а также похолоданием. В Испании же генерация альтернативной энергии немного превышает среднеевропейские показатели, и температура воздуха также выше чем в других странах.

Ожидается, что такая ситуация с ценообразованием сохранится до конца следующей недели, пишет noticia.ru.

При этом максимальный уровень цен в 2018 году в Испании был зафиксирован 19 сентября, когда электричество стоило 75,93 МВт·ч. На тот момент подорожание было связано с недостаточным производством возобновляемой энергии, в особенности ветровой, а также с увеличением тарифов на газ и пошлин на выбросы углекислого газа.

При расчете потребительских цен на электроэнергию оптовая цена составляет порядка 35%,  к которой прибавляется транспортировка (40%) и налоги (25%).

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