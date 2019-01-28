В Испании самый низкий уровень смертности из-за неправильного питания

Израиль, Испания и Франция – это три страны с наименьшим уровнем смертности из-за неправильного питания. В хвосте списка – Украина и Молдавия. Рейтинг был составлен на основе данных, полученных в результате исследования, связывающего некачественное питание с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам эксперта в области приготовления здоровых блюд, испанского шеф-повара Хуана Антонио Медины, особенно важную роль в здоровье организма играют овощи, мясо и рыба. Медина также настоятельно рекомендует контролировать содержание соли в еде, пишет espanarusa.com.

В своей работе шеф-повар придерживается советов диетолога Андреа Кальдерона, который считает, что, несмотря на популярность в Испании средиземноморской диеты, его соотечественники злоупотребляют вредными для здоровья продуктами. «В нашем рационе слишком много полуфабрикатов, колбас и сладостей, использование которых приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний», – заявил Кальдерон, считающий, что идеальная диета должна включать больше овощей и фруктов.