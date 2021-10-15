В Испании сделали первые в мире перерабатываемые лопасти турбин ветряков

После окончания срока службы из таких лопастей можно будет делать различные бытовые приборы – например, телевизоры и чемоданы.

Обычно турбины делают из сплава металлов, которые затем заливают полимерами для увеличения срока службы и улучшения аэродинамики. Такие полимеры надежно защищают металл, однако они прикрепляются к нему настолько сильно, что использовать заново этот металл невозможно.

Испанские инженеры принципиально не изменили технологию, однако они разработали новый тип полимера, который можно растворить. Для этого лопасть достаточно поместить в специальный кислотный раствор на несколько часов. В результате остается только чистый металл, который можно использовать повторно, пишет Европульс.

Ежегодно в Европе выходит из строя около 4 тысяч турбин. Из-за того, что они не поддаются переработке, их складируют и никак не используют. Новый способ изготовления должен решить эту проблему.