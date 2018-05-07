В Испании седьмой месяц подряд сокращается число безработных

Понедельник, 07 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании седьмой месяц подряд сокращается число безработных

Число зарегистрированных на испанской бирже труда сократилось в апреле на 86,7 тысяч человек, или на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Министерства труда и социального обеспечения, общее число безработных по состоянию на конец апреля составляло 3,3 млн человек, что является самым низким показателем с января 2009 года. Максимальный же уровень был зафиксирован в феврале 2013 года, после чего количество безработных сократилось на 1,7 млн человек, пишет noticia.ru.

Падение наблюдается на протяжении семи месяцев подряд. В то же время, в апреле прошлого года было зафиксировано более значительное сокращение: на 129 тысяч человек. Всего за последний год безработных в Испании стало меньше на 6,6%, или 237 тысяч человек.

Также сообщается, что в апреле количество безработных сократилось на 2,4% в секторе услуг, на 4,5% - в области сельского хозяйства, 2,3% - в промышленности.

Число безработных иностранцев снизилось на 3,2% и составило 403,5 тысяч человек, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сокращение наблюдалось во всех регионах Испании, однако самые высокие показатели были зарегистрированы в Андалусии, где безработных стало на 24 тысячи меньше, Каталонии (12,5 тысяч) и Мадриде (9,5 тысяч).

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