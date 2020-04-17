В Испании школьников автоматически переведут в следующие классы

Пятница, 17 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании школьников автоматически переведут в следующие классы

В Испании школьникам автоматически проставят проходные баллы, которые позволят учащимся перейти в следующие классы.

Решение было принято из-за того, что в период пандемии коронавируса несовершеннолетние учились в чрезвычайных условиях.

Глава Министерства образования Мария Исабель Селаа Диегес отметила, что лишь при особо исключительных обстоятельствах школьнику придётся остаться на второй год в том же классе. Она пояснила, что в период летних каникул учащиеся, которым необходима помощь педагогов, смогут посещать дополнительные занятия, передаёт news.ru.

Жертвами коронавируса на территории королевства стали более 19 тысяч человек. С начала пандемии в Испании COVID-19 был выявлен у 182 816 пациентов, писал NEWS.ru.

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