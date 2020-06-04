В Испании смертность в этом году увеличилась на 24 процента

Четверг, 04 Июнь 2020 Испания

В Испании смертность в этом году увеличилась на 24 процента

Смертность в Испании в этом году увеличилась почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За 21 неделю 2020 года (до 24 мая) были зафиксированы 225 930 смертей, на 24,1% (43 954) больше, чем за тот же период 2019 года», - говорится в сообщении Национального института статистики (INE). Данных о причинах смертей в статистике не приводится.
По данным минздрава, жертвами эпидемии COVID-19 стали 27 128 человек, которым диагноз был подтвержден ПЦР-тестами. Таким образом, почти 17 тысяч «избыточных» смертей официально не связаны с коронавирусом.
Большинство смертельных случаев произошли в конце марта-начале апреля, в самый разгар эпидемии. С 30 марта по 5 апреля умерли 20 575 человек, на 155% больше, чем за ту же неделю прошлого года, сообщает РИА Новости. Самое большое увеличение зафиксировано среди людей старше 90 лет (60 032 человек с начала года, на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого).
По официальным данным, в стране с начала эпидемии было зафиксировано около 240 тысяч случаев заражения COVID-19. Однако проводимое министерством здравоохранения исследование свидетельствует, что реальное число заразившихся в стране составляет 2,3 миллиона человек, то есть уровень смертности - 0,8%.

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