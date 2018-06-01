В Испании снижаются зарплаты

Пятница, 01 Июнь 2018 Испания Испания

В Испании снижаются зарплаты

Несмотря на восстановление после кризиса, статистические показатели зарплаты в Испании не только не выросли, но и продемонстрировали снижение.

По данным, опубликованным Национальным статистическим институтом, в 2016 году страна продемонстрировала рост экономики в 3,2%, однако самый распространённый размер заработка, или модальная зарплата, уменьшилась до 16 497 евро. Снижение по сравнению с предыдущим годом составило всего 1 евро, однако оно было зафиксировано впервые после кризиса. Медианная зарплата в 2016 году сократилась на 33 евро до 19 433 евро, чего также в посткризисный период до этого не наблюдалось.

Единственный показатель, по которому был зарегистрирован рост - средняя зарплата, которая выросла на 0,2%, с 23 106 до 23 156 евро. Разница между средней и модальной зарплатой связана с тем, что низких зарплат в стране больше, чем высоких. Разрыв, в свою очередь, увеличивается, поскольку для высоких зарплат характерен больший рост, а также поскольку оплата труда на новых рабочих местах в большинстве своём ниже средней, сообщает noticia.ru.

Сообщается, что заработок 12,5% испанских работников в 2016 году не превышал минимальной заработной платы (9172 евро), а номинальная зарплата до вычета налогов в 72% случаев составляла менее 2 000 евро.

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