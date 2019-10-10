В Испании снизился уровень посещения пиратских сайтов

Согласно результатам опроса испанцев, около 52% оформили подписку на платные он-лайн платформы, в то время как процент людей, которые скачивают пиратские материалы из Интернета, резко снизился с 2015 года. Ранее этот процент составлял 18,3% - именно такое количество от общего числа опрошенных скачивало пиратскую музыку, а 16,1% респондентов признались, что прибегали к загрузке нелицензионного видео-контента. Сегодня этот процент снизился до 5,1% и 3,7% соответственно, пишет espanarusa.com.

По мнению экспертов Министерства культуры, такие внушительные изменения - далеко не предел на пути борьбы с пиратством. Основной причиной такого высокого процента пиратства в прошлом связано с отсутствием в то время достаточного числа легальных он-лайн платформ. Таким образом, эксперты обращают внимание на прямую зависимость между процентом нелегальных загрузок и количеством действующих стриминговых он-лайн сервисов.

Тем не менее министр культуры Хосе Гирао говорит, что падение уровня пиратства зависит не только от количества соответствующих платформ. Во время своего доклада 30 сентября 2019 года министр отметил, что прежде всего такая ситуация объясняется увеличением уровня социальной ответственности и осведомлённости граждан, а также более жёсткими действиями в отношении тех, кто распространяет нелегальный контент, со стороны властей. Несмотря на внушающие результаты опроса, министерство культуры в своей борьбе с пиратством не планирует останавливаться на достигнутом. «Мы не должны расслабляться», предупреждает Гирао.

Стоит сказать, что каждые четыре года в Испании проводится так называемое «исследование культурных привычек» населения. В результате очередного такого опроса, в ходе которого было опрошено более 16 000 человек старше 15 лет, выяснилось, что за последнее время культурные привычки испанцев не сильно поменялись. В основном они интересуются тем же, что и раньше, однако качество и количество потребляемого контента сильно изменилось благодаря Интернету.

По сравнению с опросом 2011 года, можно сделать вывод, что в Испании наблюдается увеличение уровня культурного потребления: сегодня больший процент испанцев слушает музыку, читает книги и ходит в кино. Важно заметить, что в 2011 году страна переживала экономический спад, чем также отчасти объясняется увеличения процента людей, интересующихся культурой сегодня.

Однако есть один вид развлечения, интерес к которому значительно снизился по прошествии нескольких лет - это телевидение. Доля испанцев, смотрящих телевизор, снизилась с 98% в период 2002-2003 г. до 94,9% в период 2014-2015 г. и в настоящее время составляет 90%. Тем не менее количество тех, кто смотрит телевизор через Интернет, продолжает расти: четыре года назад этот показатель составлял 8,9%, а сейчас - 13,5%.

Что касается посещения испанским населением культурных мероприятий, то здесь с 2015 года наблюдается увеличение интереса к подобного рода событиям. Так, число испанцев, посещающих памятники и архитектурные сооружения, возросло с 42,8% до 50%; музеи, выставки и художественные галереи - с 7,3% до 46,7%; концерты современной музыки - с 5,6% до 30,1%; концерты классической музыки - с 29,2% до 34,2%; театр - с 1,3% до 24,5% и оперу - с 3,3% до 6%. А вот процент людей, которые ходят смотреть Сарсуэлу (испанскую оперетту) упал с 7,3% до 1,5%.

Возвращаясь к вопросу пиратства в Испании, стоит добавить, что из-за слишком высокого уровня просмотра пиратских сайтов в прошлом, США включили страну в свой специальный «отчёт 301». В этом отчёте были указаны те страны, которые не обеспечивают адекватную и эффективную правовую охрану своей интеллектуальной собственности. Правительство США в течение предыдущих трёх лет жестко критиковало пассивность Мадрида по этому вопросу, однако в результате заметных улучшений в отношении пиратства, страна была исключена из списка наблюдения в 2012 году.