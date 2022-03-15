В Испании собирают данные об имуществе россиян

Вторник, 15 Март 2022 Испания

В Испании собирают данные об имуществе россиян

В сборе данных участвуют специальные группы из полиции и гражданской гвардии.

По информации газеты El Periodico, в сборе данных участвуют специальные группы из полиции и гражданской гвардии, специализирующиеся на преступлениях, которые совершаются лицами из Восточной Европы.

Сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии Испании десять дней назад начали собирать данные об активах и имуществе в королевстве граждан России, связанных с руководством РФ. Об этом сообщила во вторник газета El Periodico со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии издания, полицию интересуют сведения о политиках, предпринимателях и военных, чьи имена были включены в санкционный список ЕС из-за ситуации вокруг Украины. Как уточняют источники газеты, в сборе данных участвуют специальные группы из полиции и гражданской гвардии, специализирующиеся на преступлениях, которые совершаются лицами из Восточной Европы.

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