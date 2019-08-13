В Испании собираются ужесточить антитабачный закон

Вторник, 13 Август 2019 Испания Испания

В Испании собираются ужесточить антитабачный закон

Министр здравоохранения Испании Мария Луиса Карседо выступила с предложением ужесточить антитабачный и антиалкогольный закон.

Она обратила внимание на рост числа заболеваний, связанных с курением и употреблением алкогольных напитков.

Речь идет, в частности, о раке легких. Особенную обеспокоенность вызывает рост заболеваемости среди женщин. Карседо видит выход в еще большем ужесточении правил для курильщиков. Отдельным пунктом упоминаются заведения общепита, а именно открытые террасы баров и ресторанов. В министерстве указывают на то, что концентрация дыма в таких местах мешает пассивным курильщикам, в том числе детям и беременным, пишет noticia.ru.

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