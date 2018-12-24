В Испании состоялась традиционная рождественская лотерея

Главный приз «Толстяк» (El Gordo) достался тем, кто приобрел билеты с номером 03.347. Обладатели полных билетов с этим номером получили по 4 млн евро, а обладатели «десятых» (décimos) – по 400 тысяч евро, что после уплаты налогов составит 322 тысячи евро.

Церемония прошла в Королевском театре в Мадриде. Под аплодисменты публики номера выигравших билетов традиционно озвучивали ученики столичной школы Сан-Ильдефонсо, некоторые из них участвовали в мероприятии во второй раз.

Нынешний розыгрыш стал самым разнообразным с точки зрения географии покупки билетов. Большинство выигравших «десятых» были приобретены в Куэнке, Бильбао, Гернике (Бискайя) и Уэске. Также значительные суммы выигрыша приходятся на Санта-Крус-де-Тенерифе, Торрехон-де-Ардос (Мадрид), Самору, Ла-Корунью, Сарагосу, Касерес, Кадис и другие города по всей Испании. Первая премия в этом году досталась жителям Саморы, Авилы и Таррагоны, пишет noticia.ru.

В общей сложности было разыграно 2,38 млрд евро. В продажу поступило 170 млн «десятых» 170 серий.

Лотерейные выигрыши уже начали выдавать победителям. Суммы до 3 тысяч евро можно получить в любом авторизованном центре, более крупные выигрыши выдаются в определенных отделениях банков BBVA, Santander, CaixaBank и CECA. В отделениях Государственных лотерей и ставок (Loterías y Apuestas del Estado) выплачивают любые суммы при предоставлении соответствующих документов.

Выигрыши до 10 тысяч евро не облагаются налогом, а с 1 января 2019 года от налога также будут освобождать тех, кто стал обладателем суммы до 20 тысяч евро. В остальных случаях необходимо заплатить 20% от суммы выигрыша.