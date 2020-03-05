В Испании создали анаэробную установку для подводных лодок

Четверг, 05 Март 2020 Испания Испания

В Испании создали анаэробную установку для подводных лодок

Сейчас выполняются подготовительные работы для запуска серийного производства установки.

Полную программу испытаний собственной воздухонезависимой энергетической установки для дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта S-80 завершила испанская компания Navantia в сотрудничестве с фирмой Abengoa, 4 марта сообщается на сайте Navantia.

Как сообщает Navantia, сейчас выполняются подготовительные работы для запуска серийного производства установки. В 2021 году ею планируется оснастить новую подводную лодку «Cosme Garcia», пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)