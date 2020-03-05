В Испании создали анаэробную установку для подводных лодок

Полную программу испытаний собственной воздухонезависимой энергетической установки для дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта S-80 завершила испанская компания Navantia в сотрудничестве с фирмой Abengoa, 4 марта сообщается на сайте Navantia.

Как сообщает Navantia, сейчас выполняются подготовительные работы для запуска серийного производства установки. В 2021 году ею планируется оснастить новую подводную лодку «Cosme Garcia», пишет regnum.ru.