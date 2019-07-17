В Испании создали лабораторию для гастрономических экспериментов

Все эти проекты должны быть связаны с современными технологиями, которые ведут вперед в том числе и гастрономию.

Лаборатория считается еще одним революционным проектом кулинарного центра Страны Басков. Современный исследовательский центр, расположенный в Международном центре современной культуры Tabakalera, помимо размещения стартапов, с 22 июля предложит клиентам самим создавать свое персонализированное меню через интернет.

LABe Digital Gastronomy Lab занимает 1400 квадратных метров призматической части, которая венчает здание Tabakalera, в непосредственной близости от центра города. Лаборатория будет иметь несколько залов, направленных на создание и тестирование новых продуктов и гастрономических процессов, имеющих технологическую составляющую. «LABe предлагает углубиться в будущее гастрономии в цифровом ключе благодаря своему международному и междисциплинарному подходу. Это пространство, которое сделает нас участниками цифровой трансформации гастрономии», – рассказывает директор Basque Culinary Center Хоше Мари Айсега, делая акцент на открытости для всех и совместной работе. В рамках лаборатории создан комитет из восьми кулинарных экспертов, которые поддержат предпринимательские проекты, пишет espanarusa.com.

Инициатива начинается с семи стартапов по разработке кухонного оборудования, которые будут тестировать свои технологии. Среди кухонных инструментов, которые будут протестированы в первую очередь, уже можно увидеть кухонного робота и специальную машину, способную вводить ингредиенты в небольшие мешки, с целью готовить их в вакууме. LABe также имеет рабочую зону, рассчитанную на 30 человек, где будет концентрироваться экспериментальная и творческую деятельность. Участники проекта будут разрабатывать технологические решения для улучшения гастрономического процесса. Выпускники и исследователи Basque Culinary Center начнут управлять так называемым цифровым рестораном, который откроется в течение июля. Благодаря такому формату клиенты смогут выбрать свое меню с веб-страницы и менять ингредиенты предлагаемых блюд согласно своим предпочтениям, экспериментируя со вкусами.