В Испании создали лекарство против рака

Результаты обнадеживающие: метод не произвел серьезных побочных эффектов, в 58% случаев болезнь находилась под контролем врачей, а в 17% размер опухоли уменьшился.

Согласно информации, поступившей от представителей мадридской больницы Gregorio Marañón и Университетской клиники Наварры, где проходило исследование, использование лекарства BO-112 демонстрирует свою эффективность против определенных видов рака.

«Это огромный шаг для исследователей нашей страны, который открывает новые пути лечения, – утверждают специалисты обеих клиник. – Иммунотерапия, основанная на использовании антител против рецепторов PD-1/PD-L1, стала революционной, хотя и помогает не всем пациентам. Необходимо сочетать новое лекарство с другими фармакологическими препаратами».

В ходе исследования, реализуемого благодаря испанской биотехнологической компании Bioncotech Therapeutics , внутриопухолевая терапия с использованием молекулы BO-112 была применена к 28 пациентам с раковыми образованиями. Онколог больницы Gregorio Marañón Иван Маркес Родас напомнил, что, хотя размер опухолей у больных значительно уменьшился, результаты исследования пока стоит рассматривать как предварительные, пишет espanarusa.com.

Всего в клиническом исследовании приняли участие семь испанских больниц. Маркес добавил, что теперь главная задача врачей – продолжать наблюдение, чтобы разобраться в механизмах действия BO-112 и подтвердить положительные результаты воздействия лекарства.