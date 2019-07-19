В Испании создали сказку для маленьких пациентов

Этот проект в начале был способом успокоить маленького Хоакина, в этот момент проходившего тяжелый процесс химиотерапии, необходимый для преодоления рака, который был диагностирован, когда ему исполнилось четыре года. Решение, которое помогло справиться с этими сложными моментами, пришло в виде сказки, благодаря подруге семьи, практикующего психолога. Она помогла написать историю маленькой гусеницы Gusi, которая родилась с миссией исцелить Хоакина и нуждается в его мужестве и силе, чтобы превратиться в бабочку. После положительного влияния этой истории на их сына и благодаря сотрудничеству с иллюстраторами родители Хоакина решили отредактировать сказку и издать ее в красочном формате. Сказка была выпущена под названием Te doy mi poder. «Речь идет о том, чтобы помочь детям справиться с тяжелой ситуацией, в тот момент, когда их дни и ночи наполнены иглами, лекарствами и аппаратами от которых зависит их жизнь», – рассказывают родители мальчика.

Сотрудничество частных лиц и Ассоциации родителей детей и подростков с онкологическими заболеваниями Валенсийского сообщества (Aspanion) в конечном итоге привело к созданию проекта под названием Gusi. Общими усилиями удалось собрать достаточное количество денежных средств, чтобы выпустить 2000 экземпляров сказки, которые уже отправлены в разные клиники Валенсии, Малаги, Наваррры, Севильи и Овьедо. В ближайшее время ожидается отправка в больницы Мурсии, Барселоны и другие медицинские центры страны. Также книга была выпущена в свободную продажу с ограниченным тиражом. Ее можно приобрести торговых центрах El Corte Inglés и в книжных магазинах Аликанте Llibres Chus и Va de Cuentos. Средства, собранные от продажи, планируется вложить в проведение новых акций солидарности при поддержке ассоциаций Aspanion и Payasospital, способствуя тому, чтобы история маленькой гусеницы Gusi попала в руки всех, кто в ней нуждается, пишет espanarusa.com.