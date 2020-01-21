В Испании создали современных виртуальных помощников

Городской совет Барселоны в сотрудничестве с фондом Mobile World Capital на прошлой неделе наградили две инициативы, направленные на облегчение жизни пожилых людей, проживающих в городе. Победители стали обладателями 100 000 евро, которые пойдут на финансирование пилотных испытаний их проектов. Первый проект – это робот, который напоминает своему пользователю о повседневных потребностях, таких как прием лекарств в определенное время или питание. Второй – органайзер, который позволяет совершать быстрые видеозвонки с использованием очков виртуальной реальности, пишет espanarusa.com.

«Была высоко оценена персонализация услуг и экономическая доступность этих устройств», - заявил Эдуард Мартин, директор фонда Mobile World Capital. Он также подчеркнул растущую роль современных технологий для облегчения повседневной жизни пожилых людей и помощи им. Согласно последнему опросу агентства Agència de Salut Pública de Barcelona, в столице Каталонии более 90 000 человек старше 64 лет живут одни. Это составляет около 14 % от общего числа жителей.

Misty II – небольшой робот, размером с собаку, который способен вступать в коммуникацию со своим пользователем, напоминая ему о необходимости принять лекарства или поужинать, спрашивать его о состоянии здоровья и в случае необходимости совершать видеозвонки в медицинские службы. Вторая награда была присуждена компании Cisco, создавшей виртуальный органайзер Deleting Loneliness, который также позволяет пользователю совершать видеозвонки и участвовать в мероприятиях, проводимых вне дома, с помощью очков виртуальной реальности.

Лея Бонет, одна из помощников мэра Барселоны и ответственная за цифровые технологии, отметила необходимость использования технологий 5G в разных сферах, в том числе и социальных. «Мы должны гуманизировать технологии, чтобы они помогали решать проблемы, с которыми сталкиваются граждане. Мы хотим сделать Барселону столицей техноэтики», - добавила она. Дата запуска двух проектов-победителей пока неизвестна, так как необходимо тщательное тестирование и внесение соответствующих коррективов.