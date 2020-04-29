В Испании создали специальные суды по вопросам коронавируса

Среда, 29 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании создали специальные суды по вопросам коронавируса

Специализированные суды, которые будут рассматривать только дела, связанные с коронавирусом, учредили в Испании.

Королевский декрет об этом напечатан 29 апреля в Официальном бюллетене Испании.

В Королевском декрете говорится, что из-за кризиса, связанного с распространением коронавируса, судопроизводство значительно замедлилось, поэтому создание специализированных судов, которые будут рассматривать исключительно вопросы, связанные с коронавирусом, направлено на ускорение рассмотрения дел в суде, пишет rossaprimavera.ru.

В рамках процессуальных и организационных мер, на практику в суды отправляются студенты юридических вузов. Кроме того в августе - во время традиционного месяца отпусков в Испании, суд продолжит работу.

В тексте декрета подчеркивается, что после завершения режима чрезвычайной ситуации, судам необходимо быть готовыми к увеличению количества судебных процессов, которые возникнут как следствие принятия экстраординарных мер, так и из-за экономической конъюнктуры, связанной с кризисом здравоохранения.

Напомним, карантин в Испании действует до 9 мая включительно.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)