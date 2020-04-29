В Испании создали специальные суды по вопросам коронавируса

Королевский декрет об этом напечатан 29 апреля в Официальном бюллетене Испании.

В Королевском декрете говорится, что из-за кризиса, связанного с распространением коронавируса, судопроизводство значительно замедлилось, поэтому создание специализированных судов, которые будут рассматривать исключительно вопросы, связанные с коронавирусом, направлено на ускорение рассмотрения дел в суде, пишет rossaprimavera.ru.

В рамках процессуальных и организационных мер, на практику в суды отправляются студенты юридических вузов. Кроме того в августе - во время традиционного месяца отпусков в Испании, суд продолжит работу.

В тексте декрета подчеркивается, что после завершения режима чрезвычайной ситуации, судам необходимо быть готовыми к увеличению количества судебных процессов, которые возникнут как следствие принятия экстраординарных мер, так и из-за экономической конъюнктуры, связанной с кризисом здравоохранения.

Напомним, карантин в Испании действует до 9 мая включительно.