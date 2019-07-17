В Испании создали уникальный сканер для таможни

Среда, 17 Июль 2019 Испания Испания

В Испании создали уникальный сканер для таможни

В Испании создали сканер для таможни, просвечивающий человека насквозь.

Разработчики Университета Алькала-де-Энарес (Мадрид) создали продвинутый сканер, который сильно облегчит работу таможенникам и избавит их от необходимости ощупывать каждого подозреваемого.

Сканер способен разглядеть не только предметы под одеждой, но и то, что человек пытается провезти внутри себя. В частности, аппарат умеет распознавать наркотики, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и его составные части, ампулы с химическими и биологическими веществами, пишет noticia.ru.

Внедрение таких сканер существенно ускорит работу таможни и сделает более приятной, уверены разработчики.

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