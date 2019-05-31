В Испании создан проект, изучающий уровень жизни

На встречах, организованных сотрудницей Департамента сестринского дела медицинского факультета и руководителем проекта Лейре Гравина, жители используют фотографии для обсуждения проблем с питанием. Например, чрезмерного употребления сахара и алкоголя на праздничных мероприятиях. Кроме того они обсуждают традиционные привычки, новые тенденции в области питания и вопросы его улучшения в образовательных учреждениях. После мероприятий все озвученные вопросы, мнения и предложения направляются в Городской совет Бильбао. «Мы просто передаем идеи населения, но главными героями этого проекта являются сами жители», – рассказывает Лейре Гравина. Актуальность проекта Fotovoz заключается в том, что он изучает влияние пищевой среды на здоровье жителей трех выбранных районов. Район San Francisco представляет собой зону с низким уровнем дохода и низкой средней продолжительностью жизни, населенный мигрантами. Uribarri – это рабочий район с низким уровнем безработицы (менее 7%) и высокой ожидаемой продолжительностью жизни. А в Deusto, самом богатом из трех выбранных, проживают руководители, чиновники, учителя и студенты старейшего частного испанского университета, основанного в 1886 году.

На снимке, сделанном жителем района San Francisco, запечатлен потрепанный фасад дома. Несмотря на то, что как основное внимание в проекте уделяется еде, в этом кадре состояние дома отражает информацию о том, как могут питаться его жители. «Многие пожилые люди в этом районе живут в домах без лифта, что усложняет возможность выходить на улицу каждый день и покупать свежие сезонные продукты», – говорит социальный работник Роза Хименес. Она также добавляет, что люди здесь предпочитают питаться фаст-фудом и все меньше готовят дома. Однако в зоне, прилегающей к центральной части города можно найти веганский ресторан и ремесленное пиво. Продовольственные магазины этого района обычно управляются мигрантами, предоставляя возможность купить традиционные продукты разных стран, пишет espanarusa.com.

Район Uribarri славится местным качественным пивом, которое можно найти во многих его тавернах. Недавнее исследование, проведенное ассоциацией родителей и социальными службами, показало, что 45 учеников этой жилой зоны из 300, принявших участие в опросе, признались, что полноценное питание они получают только в школе. Жители, присутствовавшие на обсуждении, отметили, что многие семьи с ограниченными ресурсами предпочитают давать детям вредный перекус или кормят их однообразной едой низкого качества. Поэтому они выступили с предложением сделать школьные столовые открытыми даже в период летних каникул, чтобы дети из таких семей могли полноценно питаться.

Deusto представляет собой новый район с просторными улицами. Согласно исследованию Fotovoz, жителей этого района со средним доходом беспокоит тот факт, что во многих барах закуски пинчос завернуты в пленочную бумагу, которую многие бросают на пол. Они также отмечают ошибки в маркировке овощей и фруктов в супермаркетах. Такие фотографии и факты наглядно показывают, как меняются проблемы с питанием в зависимости от благополучия самого района. Проблемой, которая объединяет Deusto с двумя остальными районами, является чрезмерный рост популярности быстрого питания.

После завершения проекта Fotovoz, вызвавшего большой резонанс в обществе, Лейре Гравина планирует подать заявку на получение гранта на развитие следующего проекта, связанного на этот раз с инфраструктурой в различных районах города. «Через фотографию мы еще раз продемонстрируем реальность нашего города. Это поможет нам проанализировать влияние элементов инфраструктуры на здоровье жителей», – говорит она в заключение.