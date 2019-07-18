В Испании создают комиссию по борьбе мошенничеством в ставках
Министерство финансов Испании объявило о создании Национальной комиссии по борьбе с мошенничеством в букмекерских конторах.
«Коррупция в этой сфере нивелирует спортивные ценности и отталкивают болельщиков», - прокомментировала создание комиссии исполняющая обязанности министра финансов Мария Хесус Монтеро.
В комиссию войдут спортивные чиновники, представители полиции и гражданской гвардии. Также планируется привлечь людей с большим авторитетом в мире спорта, пишет noticia.ru.