В Испании создают комиссию по борьбе мошенничеством в ставках

«Коррупция в этой сфере нивелирует спортивные ценности и отталкивают болельщиков», - прокомментировала создание комиссии исполняющая обязанности министра финансов Мария Хесус Монтеро.

В комиссию войдут спортивные чиновники, представители полиции и гражданской гвардии. Также планируется привлечь людей с большим авторитетом в мире спорта, пишет noticia.ru.