В Испании создают комиссию по борьбе мошенничеством в ставках

Четверг, 18 Июль 2019 Испания Испания

В Испании создают комиссию по борьбе мошенничеством в ставках

Министерство финансов Испании объявило о создании Национальной комиссии по борьбе с мошенничеством в букмекерских конторах.

«Коррупция в этой сфере нивелирует спортивные ценности и отталкивают болельщиков», - прокомментировала создание комиссии исполняющая обязанности министра финансов Мария Хесус Монтеро.

В комиссию войдут спортивные чиновники, представители полиции и гражданской гвардии. Также планируется привлечь людей с большим авторитетом в мире спорта, пишет noticia.ru.

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