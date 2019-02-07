В Испании создают туннель для вакуумных поездов

Четыре года назад Хуан Висен, Даниэль Ориент и Давид Пистони были студентами инженерного факультета политехнического университета Валенсии, вдохновленные своими идеями, но без четкого плана на будущее.

Победа в международном конкурсе, организованном знаменитым предпринимателем Илоном Маском, стала для трех друзей стартовой точкой, которая привела их к созданию конкурентоспособной компании по проектированию вакуумного поезда Hyperloop, движущегося с помощью магнитной левитации в вакуумном туннеле. Компания Zeleros, основанная в ноябре 2016 года, планирует создать самый длинный в мире экспериментальный туннель для поездов будущего, который может начать функционировать уже к 2024 году.

История их амбициозного проекта началась с того, что испанские инженеры из Валенсии узнали о конкурсе Hyperloop Pod Competition, который объявила компания SpaceX Илона Маска. Команда трех друзей менее чем за четыре месяца разработала макет будущего поезда, который не только привел их в Техас на заключительный этап конкурса, но и дал возможность получить первый приз в номинациях «Лучший дизайн» и «Лучшая подсистема движения». Победа в международном конкурсе заставила их поверить в возможность осуществления своих проектов в Испании и других странах мира. Так в Валенсии родилась компания Zeleros, одна из шести компаний в мире, занимающихся созданием вакуумных поездов будущего, пишет espanarusa.com.

«Мы являемся стартапом, конкурирующим в большой лиге с крупными игроками», – говорит Давид Пистони, генеральный директор компании. Каждая исследовательская группа работает над своим собственным уникальным проектом. Zeleros концентрируется на создании альтернативы китайским и японским поездам, управляемым силой электромагнитного воздействия. Молодые инженеры из Валенсии нашли способ упростить его, интегрируя всю магнитную систему внутрь поезда. По их словам это позволит свести к минимуму затраты за каждый километр и сделает транспортную услугу экономически доступной для всех. «Это может стать своего рода высокоскоростной линией метро во всем мире», – заявляют они. С помощью применения технологии, разработанной валенсийской компанией, скорость вакуумных поездов может составить около 1000 километров в час, как у самолетов, но без выбросов углекислого газа в атмосферу.

Основатели Zeleros сообщают, что они завершают первый этап, состоящий из проектирования, разработки технологий и их проверки. Во время второго этапа они будут тестировать прототип поезда в реальной среде. Для этого была получено разрешение на строительство экспериментального туннеля протяженностью два километра в муниципалитете Сагунто в регионе Валенсия. Там будут проходить испытания, которые должны продемонстрировать работу всех систем, интегрированных в транспортное средство. Третий этап будет состоять в том, чтобы построить технологию в реальном размере и запустить ее на рынок. Запуск первых поездов ожидается в период между 2023 и 2024 годами, который начнется с транспортировки грузов, а затем и пассажиров.

Главная сложность, возникающая в процессе разработки, состоит в том, что в Испании существует проблема с финансированием такого рода инновационных проектов. Тем не менее компания собрала уже около полумиллиона евро для запуска второго этапа. Финансирование поступает от таких инвесторов как Angels Capital, Juan Roig Financing Fund, Plug and Play, инвестиционного фонда Силиконовой долины. Кроме того, компания сотрудничает с политехническим университетом Валенсии, мадридским политехническим университетом, а также такими крупнейшими компаниями, как RENFE, Climate-KIC, IMDEA-Nanociencia. Молодые инженеры уверены, что Hyperloop – это уже реальность, а их инновационный проект поможет Испании стать лидерами в области транспортных услуг.