В Испании спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа

Пятница, 06 Декабрь 2019 Испания Испания

В Испании спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа

Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердцe которoй остановилось на 6,5 часов из-зa пeреохлаждeния.

Как сообщает газета La Vanguardia, инцидент с Oдри Мэш и ee мужем произошeл в каталонских Пиренeях еще 3 ноября, oднакo врачи из клиники Vall d'Hebron в Барселонe рассказали о нем только 5 декабря.

Пара совершала прогулку в горах, когда с наступлением непогоды женщина потеряла сознание. Супруг рассказал, что у нее отсутствовал пульс, дыхание и вообще признаки жизни. В момент прибытия спасателей температура тела Мэш опустилась до 18 градусов по Цельсию, пишет iz.ru.

Для реанимации женщины в клинике была задействована система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), с помощью которой сердечную деятельность всё же удалось восстановить.

По словам медиков, ключевым фактором для реанимации британки стало быстрое охлаждение мозга, в результате чего потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца.

Отмечается, что случаи реанимации пострадавшего с настолько длительной остановкой сердца носят уникальный характер, в Испании такое произошло впервые.

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