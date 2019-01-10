В Испании стали чаще обращаться на линию психологической помощи

Статистика говорит о том, что в среднем продолжительность беседы превышает 16 минут, при этом в 78% случаев, по оценкам организации, звонившие оказались в «тяжелой ситуации». 60% обратившихся по телефону доверия в 2018 году – женщины, 40% - мужчины. Более 20% звонков приходятся на проблемы в семье или с близкими людьми. Также в службе психологической помощи рассказали, что 1974 звонка были связаны с темой суицида, что на 30% больше по сравнению с 2017 годом, пишет noticia.ru.

16% обращений приходятся на проблемы с психикой, 11% связаны с одиночеством или социальной изоляцией, 8% – с депрессиями, еще 8% – с беспокойными состояниями, 3% – с жизненными кризисами. Чаще всего в службу звонят люди в возрасте 46-55 лет (27,5%), 56-65 лет (23,5%) и 66-75 лет (23%).

На линии психологической помощи работает свыше тысячи волонтеров. В 2018 году суммарная продолжительность звонков, которые они обработали, составила 26,9 тысяч часов, что на 12% выше чем годом ранее.