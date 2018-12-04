В Испании стали проводить Дни без отходов

Также продукты выбрасывают и по гораздо более абсурдным причинам: размер (больше или меньше нужного, стандартного), практически незаметная царапина или другой не сказывающийся на качестве дефект.

Именно в связи с этим, оценивая реальные объемы глобальных пищевых отходов, понимаешь, для чего разрабатывается все больше и больше инициатив, приводящих к «повторному» использованию выброшенных и признанных «непродаваемыми» продуктов.

Об инициативах по предотвращению и сокращению пищевых отходов можно узнать подробнее в организации Plataforma Aprovechamos los Alimentos (PAA). В конце ноября на Rambla del Poblenou они проводили День без отходов, где бесплатно предлагали еду из выброшенных, но при этом качественных продуктов, пишет espanarusa.com.

Команда поваров из кампуса HORECA университета Барселоны (CETT-UB) разработала меню, в которое вошли универсальные блюда, их можно легко адаптировать в последний момент в зависимости от имеющихся ингредиентов.

Как заявляли организаторы Дня без отходов, это обогащающий нас опыт (как в прямом, так и в переносном смысле слова). За день было получено море положительных эмоций, а также переработана 1 тонна пищи, что представило собой экономию для окружающей среды: 1500 кг CO2, 52 800 литров воды, 1,40 га земли и 3000 евро, подсчитали в CETT-UB.