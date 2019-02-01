В Испании стали реже усыновлять детей из-за рубежа

На это повлиял кризис, длительное время ожидания, а также ограничения, которые ввели некоторые страны на усыновление детей иностранными родителями или гомосексуальными парами.

В начале 2000-х годов больше всего детей испанцы усыновляли в Китае и России. В 2004 году они усыновили более 1,6 тысяч детей из России, а в 2017– всего 54. В случае с Китаем цифры снизились с 2,7 тысяч в 2005 году до 85 – в 2017, пишет noticia.ru.

С другой стороны, как отмечает газета El País, падение может быть связано с распространением суррогатного материнства. Официальных данных в подтверждение этому нет, поскольку такая практика в Испании нелегальна, и жители страны отправляются в поисках суррогатных матерей за рубеж. По неофициальным оценкам, число детей, рожденных от суррогатных матерей и привезенных в Испанию, в период с 2010 по 2016 год приблизилось к тысяче.

К услугам суррогатных матерей испанцы прибегают по меньшей мере в 12 странах. Одним из самых популярных направлений является Украина, ввиду сравнительно невысоких цен – около 40 тысяч евро. МИД Испании подтвердил, что ежегодно регистрируется порядка 300 случаев, связанных с суррогатным материнством в Украине.

Статистика по усыновлениям и удочерениям ежегодно публикуется Министерством здравоохранения Испании. В последнем докладе сообщается, что в 2016-2017 году число приемных детей, усыновленных в Испании, превысило число детей, прибывших из-за рубежа. Также приводятся данные о том, что в очереди на усыновление стоят 6,3 тысяч семей, из которых 2,7 тысяч ждут приемного ребенка в Испании и более 3,5 тысяч – за рубежом.