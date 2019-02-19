В Испании стартует показ образовательного кино

Международный показ образовательного кино MICE Мадрид открывает свой четвертый сезон 19 февраля с целью обучения маленьких зрителей языку аудиовизуального искусства.

В течение месяца зрители Мадрида смогут увидеть в нескольких кинопространствах столицы (Cineteca Madrid, Filmoteca Española, Espacio Abierto Quinta de los Molinos и в семи культурных центрах разных районов города) 21 фильм, созданный детьми из разных стран в возрасте до 12 лет.

«Аудиовизуальный мир и технологии не перестают развиваться, поэтому необходимо предоставить детям инструменты для критической оценки того, что они видят», – говорит руководитель показа Хосе Мария Хименес. Все короткометражные фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Организаторы отмечают, что международный компонент имеет решающее значение во время отбора фильмов. Многие из маленьких зрителей никогда не видели фильмы с субтитрами, потому что в Испании все ленты выходят с полным дубляжом. Возможность просмотра на языке оригинала впечатляет детей, они быстро адаптируются к ним и начинают относиться к фильмам с большой любовью. Как и в прошлых сезонах, дети сами будут оценивать участников и голосовать за свой любимый короткометражный фильм, пишет espanarusa.com.

«Это подлинные истории, сделанные мальчиками и девочками, которые через эти сюжеты говорят о своих собственных проблемах и радостях», – сообщают организаторы. В одном из короткометражных фильмов показа 2019 года маленькая создательница Мена Солипано из Италии рассказывает о своем разочаровании в отношении к маме, которая не расстается со своим мобильным телефоном. «Как ни парадоксально, мы постоянно говорим, что дети одержимы мобильными телефонами. Однако мы – взрослые, сами обладаем такой проблемой. Дети видят, понимают и выражают это, как могут. Например, через кино», – рассказывает Хименес. «Аудиовизуальное образование приобретается при просмотре кино разных жанров и из разных частей мира. Кроме того, независимый кинематограф позволяет развивать истории в другой форме, чем мы видим у Disney или Pixar, а также помогает передать актуальные сообщения», – добавляет он.

Также интерес к аудиовизуальному искусству проявляется через процесс создания кино, поэтому в рамках фестиваля в открытом пространстве Quinta de los Molinos будут проведены четыре мастер-класса, для того чтобы приблизить киноискусство к детской аудитории различных возрастов. Маленькие гости с помощью игр узнают главные принципы киноиндустрии, секреты создания увлекательных сюжетов, съемки и монтирования от профессионалов в этой области.

В рамках фестиваля также будут показаны 11 детских и молодежных короткометражных фильмов, созданных профессионалами. Среди них есть фильм «Cazatalentos» Хосе Эррера, который недавно получил премию Гойя в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». В этом году Германия станет приглашенным гостем фестиваля и продемонстрирует два полнометражных анимационных фильма: «Timm Thaler o la risa vendida» Андреаса Дрессена и «Las Aventuras del Príncipe Achmed», последний является самым старым анимационным фильм, созданным в 1926 году немецким мультипликатором Лотте Рейнигером. По словам Хименеса, этот фильм отражает еще одну цель MICE – продемонстрировать роль женщины в истории анимационного кино.