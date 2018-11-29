В Испании стремительно дорожает коммерческая недвижимость

Европейский совет по системным рискам предупреждает, что в ряде стран, включая Испанию, цены в этом сегменте быстро растут на фоне активизации небанковских организаций и зарубежных инвесторов.

После мирового экономического кризиса органы ЕС стали внимательно следить за состоянием финансовой системы при помощи Совета, во главе которого стоит президент Европейского центрального банка Марио Драги, пишет noticia.ru.

На прошлой неделе организация опубликовала доклад о повышении цен на коммерческую недвижимость. В особенности это касается «премиум»-сегмента, где показатели приближаются к рекордным. При этом Совет отмечает, что доходность таких активов находится на низком уровне в долгосрочной перспективе, хоть и превышает доходность государственных облигаций.

В докладе подчеркивается важность коммерческого сектора недвижимости как связующего звена между финансовой системой и другими элементами экономики.

Организация также указала на роль небанковских организаций в финансировании этих активов, что, по мнению авторов доклада, подтверждает необходимость «разрабатывать подходящие макропруденциальные инструменты, ориентированные на все составляющие финансового сектора».