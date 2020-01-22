В Испании свыше 200 тысяч человек остались без света

Авария на линии электропередачи, расположенной недалеко от города Сарагоса (столицы автономного сообщества Арагон), произошла в среду утром и оставила без электроснабжения несколько близлежащих городов. Как сообщает газета ABC со ссылкой на источники, связанные со сферой электроэнергетики, без электричества в общей сложности остались 123 тысячи потребителей, это может означать, что число оставшихся без света жителей значительно превышает отметку в 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что во вторник утром из-за обрушившегося на территорию Испании холодного фронта по меньшей мере 220 тысяч потребителей остались без света в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония). Через несколько часов проблему удалось устранить, пишет РИА Новости.

Утром в среду на средиземноморском побережье Испании было объявлено новое штормовое предупреждение. В частности, по данным метеорологической службы Испании, угроза сохраняется в 12 провинциях, четыре из которых входят в автономное сообщество Каталония. По последним данным, жертвами стихии стали пять человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.