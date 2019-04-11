В Испании теперь можно зарядить электромобиль всего за пять минут

Именно длительное время зарядки виновато в том, что электрические автомобили все еще проигрывают традиционным по популярности. Зачастую процесс затягивается более чем на 10 часов, приходится держать машину подключенной всю ночь, например.

Жители Витории теперь забудут об этой проблеме, так как теперь им доступна зарядная станция ультра-быстрого действия, способная заполнить аккумуляторы энергией в течение считанных минут. В частности, время заряда по новой технологии от Repsol составляет шесть минут для тех машин, что способны выдержать максимальную мощность системы, которая составляет 700 Квт. Такую мощность можно разделить на одновременную зарядку двух автомобилей по 350 Квт или по 175 на четыре машины. Найти инновационную зарядную станцию можно на трассе N-1 рядом с населенным пунктом под названием Лопидана, что в провинции Алава. До конца текущего года компания Repsol планирует внедрить новую систему еще на четырех своих зарядных станциях, пишет espanarusa.com.

Непосредственно сама система ультрабыстрой зарядки была установлена и будет обслуживаться компанией Ibil, совместным проектом компаний Repsol и Ente Vasco de la Energía, который был специально создан для развития технологии электрозарядки. Зарядные станции будут оборудованы универсальными переходниками, подходящими для любой машины с электрическим двигателями: Combo CCS (до 350 кВт) y CHadeMO (до 100 кВт).

Следует учитывать, что на скорость зарядки того или иного автомобиля может влиять множество факторов. На станции ультрабыстрой зарядки, где мощность подключения варьируется от 150 до 350 кВт, можно зарядить 80% аккумулятора емкостью 40 кВт/час за время, варьирующееся от 6 до 13 минут, что позволит проехать около 270 км. На станции быстрой зарядки (50 кВт) зарядить батарею займет около получаса, а на пункте с мощностью 22 кВт время зарядки составит уже полтора часа.

Открытие первого на юге Европы пункта скоростной зарядки стало настоящим событием: в нем приняли участие представители правительства Страны Басков, администрации Алавы, компании Repsol и мэр Витории. Международный энергетический гигант располагает наибольшим количеством зарядных станций для электромобилей и продолжает выполнять роль ключевой компании, обеспечивающей мобильность в Испании. Общественными являются 200 из 1700 пунктов подзарядки, принадлежащих Repsol. Станция в Лопидане входит в общеевропейский проект E-VIA FLEX-E, предполагающий открытие пилотной сети из 14 зарядных пунктов на протяжении «транспортного коридора» по территории Испании, Франции и Италии.