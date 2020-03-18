В Испании туристы протестуют против закрытия кафе

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, столкновения начались на испанских курортах в воскресенье, 15 марта, когда полиция, выполняя постановление правительства, пыталась закрыть заведения общепита. Эпицентром протестных столкновений стал город Бенидорм.

В некоторых заведениях в выполнявших постановление правительства полицейских начали кидать посуду и бутылки. Многие иностранные туристы находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским пришлось применить силу. Есть пострадавшие.

Были ли среди протестующих туристов россияне, не уточняется.

По данным издания, большинство кафе и ресторанов закрыть удалось, однако пляжи пока продолжают работать — блокировать доступ к ним и другим массовым скоплениям людей полицейским не удалось.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших попали пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария.