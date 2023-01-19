В Испании туризм восстановился до допандемийных показателей

Четверг, 19 Январь 2023 Испания

В Испании туризм восстановился до допандемийных показателей

Exceltur: в Испании доля турсектора в экономике достигла допандемийных показателей.

Турсектор в Испании полностью восстановился в 2022 году, превысив показатели до начала пандемии коронавируса, сообщает туристическая ассоциация Exceltur.

"Вопреки многочисленным ошибочным прогнозам, сделанным во второй половине года, 2022 год знаменует собой полное восстановление индустрии путешествий в Испании. ВВП туризма достиг 159 млрд евро в номинальном выражении, что на 1,4% выше, чем в 2019 году", - говорится в отчете.

Сфера гостеприимства гарантировала 61% экономического роста в королевстве, сообщает РИА Новости. Однако в 2022 году доля этого сектора в экономике Испании достигла лишь 12,2%, в то время как этот показатель в 2019 году составил 12,6%.

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