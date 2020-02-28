В Испании у 23 человек подтвердили коронавирус

Пять больных были госпитализированы на Канарских островах: четыре — на Тенерифе и один — на Ла-Гомере. Три человека с коронавирусом находятся в Барселоне, один — в Кастельоне, семь — в Валенсии, четыре — в Мадриде, один — в Севилье и два — в Кастилии-и-Леоне.

В четверг выступил глава Координационного центра при чрезвычайных ситуациях Педро Симон, который призвал испанцев соблюдать меры предосторожности. «Эта болезнь не страшная, но она необычная», - отметил он. Он также не исключил единичных летальных исходов. Однако, как сообщалось ранее, в случае с коронавирусом риску больше подвержены пожилые люди, пишет noticia.ru.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) проанализировал данные 72 314 пациентов. В 80,9% случаев болезнь протекала «легко». В 13,8% последствия были «тяжёлыми». И в 4,7% — «критическими». При этом чем старше пациент, тем выше риск летального исхода. Для людей старше 80 лет смертность составляет почти 15%.