В Испании у детей диагностируют синдром оборотня

Четверг, 29 Август 2019 Испания Испания

В Испании у детей диагностируют синдром оборотня

Уже 16 испанским детям поставили диагноз гипертрихоз, или «синдром оборотня».

Причиной массового заболевания этим редким недугом стал прием препарата для лечения язвенной болезни. Как выяснилось, партия лекарства омепразол содержала в себе миноксидил, которые обычно принимают для стимулирования роста волос, пишет noticia.ru.

У детей, которым давали препарат, начался бурный рост волос по всему телу. Когда причину выяснили и отменили препарат, признаки гипертрихоза постепенно пошли на спад.

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