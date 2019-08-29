В Испании у детей диагностируют синдром оборотня

Причиной массового заболевания этим редким недугом стал прием препарата для лечения язвенной болезни. Как выяснилось, партия лекарства омепразол содержала в себе миноксидил, которые обычно принимают для стимулирования роста волос, пишет noticia.ru.

У детей, которым давали препарат, начался бурный рост волос по всему телу. Когда причину выяснили и отменили препарат, признаки гипертрихоза постепенно пошли на спад.