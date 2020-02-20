В Испании у девушки в чемодане нашли двух мёртвых панголинов

Четверг, 20 Февраль 2020 Испания Испания

В Испании у девушки в чемодане нашли двух мёртвых панголинов

Гражданская гвардия начала расследование в связи с обнаружением в чемодане 25-летней девушки двух тушек панголина.

Девушка прилетела из Экваториальной Гвинеи. Панголины были завёрнуты в пластиковую плёнку и спрятаны среди одежды. К моменту обнаружения они уже находились в состоянии разложения.

Девушка — жительница муниципалитета Рокетес-де-Мар. Ей грозит обвинение в преступлении против окружающей среды и контрабанде редких и исчезающих видов животных, пишет noticia.ru.

Панголины принадлежат к отряду плацентарных млекопитающих. Они похожи на броненосцев и муравьедов. Живут в Экваториальной и Южной Африке, Юго-Восточной Азии. Мясо панголинов употребляют в пищу некоторые африканские племена.

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