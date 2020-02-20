В Испании у девушки в чемодане нашли двух мёртвых панголинов

Девушка прилетела из Экваториальной Гвинеи. Панголины были завёрнуты в пластиковую плёнку и спрятаны среди одежды. К моменту обнаружения они уже находились в состоянии разложения.

Девушка — жительница муниципалитета Рокетес-де-Мар. Ей грозит обвинение в преступлении против окружающей среды и контрабанде редких и исчезающих видов животных, пишет noticia.ru.

Панголины принадлежат к отряду плацентарных млекопитающих. Они похожи на броненосцев и муравьедов. Живут в Экваториальной и Южной Африке, Юго-Восточной Азии. Мясо панголинов употребляют в пищу некоторые африканские племена.