В Испании убили политика от левой партии

К этому выводу пришли судмедэксперты, которые проводили вскрытие.

О смерти политика стало известно накануне. Его дочь нашла тело отца рядом с автомобилем, припаркованным недалеко от его дома. В качестве одной из версий, которую рассматривала полиция, был несчастный случай - следователи не исключали, что Ардинес перенес инфаркт и упал, ударившись головой об асфальт. Однако в ходе аутопсии медики предположили, что удар по голове ему нанес другой человек.

Гражданская Гвардия проводит допросы родственников и возможных свидетелей нападения.

Ардинесу было 52 года, с 1999 года он состоял в коалиции "Объединенные левые". На последних двух выборах избирался в городской совет. Кроме того, ему принадлежало рыболовецкое судно.

Хавьер Ардинес был единственным советником от "Объединенных левых" в муниципалитете. Партия приостановила в связи с его гибелью все запланированные мероприятия в Астурии. Мэрия Льянеса объявила двухдневный траур.