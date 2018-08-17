В Испании убили политика от левой партии

Пятница, 17 Август 2018 Испания Испания

В Испании убили политика от левой партии

Тело советника муниципалитета Льянес (автономное сообщество Астурия) от партии "Объединенные левые" Хавьера Ардинеса было обнаружено неподалеку от его дома, причиной смерти стали "насильственные" действия.

К этому выводу пришли судмедэксперты, которые проводили вскрытие.

О смерти политика стало известно накануне. Его дочь нашла тело отца рядом с автомобилем, припаркованным недалеко от его дома. В качестве одной из версий, которую рассматривала полиция, был несчастный случай - следователи не исключали, что Ардинес перенес инфаркт и упал, ударившись головой об асфальт. Однако в ходе аутопсии медики предположили, что удар по голове ему нанес другой человек.

Гражданская Гвардия проводит допросы родственников и возможных свидетелей нападения.

Ардинесу было 52 года, с 1999 года он состоял в коалиции "Объединенные левые". На последних двух выборах избирался в городской совет. Кроме того, ему принадлежало рыболовецкое судно.

Хавьер Ардинес был единственным советником от "Объединенных левых" в муниципалитете. Партия приостановила в связи с его гибелью все запланированные мероприятия в Астурии. Мэрия Льянеса объявила двухдневный траур.

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