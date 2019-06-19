В Испании убита 14-летняя россиянка

Среда, 19 Июнь 2019 Испания Испания

В Испании убита 14-летняя россиянка

В городе Матаро (Каталония) обнаружено тело 14-летней россиянки, которая проживала в Испании с мамой и старшим братом - тоже несовершеннолетним.

Вскрытие подтвердило, что девушка была убита.

Газета La Vanguardia со ссылкой на соседей и знакомых семьи сообщает, что мать подростков часто улетала в Россию. В этот раз её тоже не было дома. Около 22:00 друзья семьи приехали, чтобы удостовериться, что все в порядке, так как девушка не выходила на связь. Дверь открыть не смогли и пришлось проникнуть в квартиру через соседний балкон. Тело россиянки с перерезанным горлом нашли на полу в одной из комнат. В квартире было много крови, уточняет издание, пишет noticia.ru.

Брат погибшей исчез, его ищут. По словам соседей незадолго до трагедии из квартиры доносились крики - брат и сестра выясняли отношения.

Мать подростка, узнав о смерти дочери, экстренно вернулась в Испанию. По данным газеты, женщина с двумя детьми переехала в Испанию чуть больше года назад.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья