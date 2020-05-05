В Испании участились случаи домашнего насилия

Так, по информации Ежемесячного статистического отчёта о насилии по половому признаку, за март в стране зафиксировано 6 273 обращения на горячую линию 016. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем каждый день обрабатывается 202 жалобы, пишет noticia.ru.

В большинстве случаев (67,8%) звонят сами потерпевшие. Около четверти всех обращений делают родственники и свидетели сцен насилия. На 50% участились срабатывания браслетов, которые носят потенциальные агрессоры.

Такой всплеск домашнего насилия эксперты объясняют карантином и тем, что жертвам часто приходится жить с агрессорами в одной квартире.