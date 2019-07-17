В Испании участились случаи групповых изнасилований

Среда, 17 Июль 2019 Испания Испания

В Испании участились случаи групповых изнасилований

В Испании начинает действовать кампания, которая борется с сексуальным насилием.

Участники считают, что наказание за совершенное насилие слишком мягкое из-за устаревших взглядов судей.

По данным Geoviolencia Sexual, в 2017 году было совершено 14 групповых атак в целью сексуального насилия. Показатель вырос до 59 в 2018 году и до 14 в первые три месяца этого года, пишет euromag.ru.

В 104 зарегистрированных случаях было вовлечено 356 агрессоров.

Каждая третья жертва отказалась несовершеннолетней, этом пишет Independent.

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