В Испании участились случаи групповых изнасилований

Участники считают, что наказание за совершенное насилие слишком мягкое из-за устаревших взглядов судей.

По данным Geoviolencia Sexual, в 2017 году было совершено 14 групповых атак в целью сексуального насилия. Показатель вырос до 59 в 2018 году и до 14 в первые три месяца этого года, пишет euromag.ru.

В 104 зарегистрированных случаях было вовлечено 356 агрессоров.

Каждая третья жертва отказалась несовершеннолетней, этом пишет Independent.