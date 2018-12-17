В Испании участились случаи мошенничества в банкоматах

Понедельник, 17 Декабрь 2018 Испания Испания

В Испании участились случаи мошенничества в банкоматах

Гражданская гвардия предупреждает об участившихся случаях скимминга в банкоматах Испании.

Мошенники используют специальные накладки, которые крепятся к клавиатуре банкомата, чтобы считывать данные, которые вводят клиенты.

При попытке снять наличные, устройство не выдаст деньги, а скиммер сохранит пин-код от карты, введенный клиентом, пишет noticia.ru.

Полиция рекомендует в подобных случаях не спешить уходить, а осмотреть клавиатуру и внимательно следить за людьми, которые в такие моменты предлагают помощь, поскольку они могут оказаться преступниками. Кроме того, правоохранительные органы советуют обратиться в банк, чтобы проверить, была ли произведена операция снятия денег, а также уведомить об инциденте.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья