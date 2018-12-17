В Испании участились случаи мошенничества в банкоматах

Мошенники используют специальные накладки, которые крепятся к клавиатуре банкомата, чтобы считывать данные, которые вводят клиенты.

При попытке снять наличные, устройство не выдаст деньги, а скиммер сохранит пин-код от карты, введенный клиентом, пишет noticia.ru.

Полиция рекомендует в подобных случаях не спешить уходить, а осмотреть клавиатуру и внимательно следить за людьми, которые в такие моменты предлагают помощь, поскольку они могут оказаться преступниками. Кроме того, правоохранительные органы советуют обратиться в банк, чтобы проверить, была ли произведена операция снятия денег, а также уведомить об инциденте.