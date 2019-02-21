В Испании уменьшается популяция горных птиц

Исследование показало, что в зоне как Пиренейских, так и Иберийских гор в 2014 году птиц стало на 21% меньше, чем в 2002 году. А главной причиной считаются климатические изменения на планете, пишет espanarusa.com.

В целом по Европе количество горных птиц уменьшилось на 10%, особенно это заметно в горных районах Скандинавии и Иберийского полуострова (из 14 проживюащих здесь видов птиц уменьшилась численность 11 видов), в то время как численность популяций в Альпах и Великобритании не изменилась.

Наибольшим потерям подверглись горный конек (Anthus spinoletta), пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis) и горная овсянка (Emberiza cia). Эксперты обеспокоены такой статистикой и полагают, что главными причинами уменьшения количества птиц являются климатические изменения и меньшее число природных зон, не освоенных человеком. С одной стороны, в субальпийской зоне становится все больше лесонасаждений, используемых для скотоводства, и все меньше открытого пространства, необходимого для проживания птиц, а с другой, горные птицы, привыкшие к довольно низким температурам, не могут приспособиться к глобальному потеплению.

Особой проблемой является нехватка в горных районах пищевых ресурсов – насекомых. Еще десять лет назад июль и август в Пиренеях не были засушливым периодом, а теперь из-за жары сохнут многие растения, что приводит к уменьшению числа насекомых, и, как следствие, птицы в период выращивания птенцов не имеют достаточного количества еды.

Директор Испанского общества орнитологов SEO/BirdLife Асунсьон Руис полагает, что ученым требуется помощь волонтеров, которые могли бы отслеживать и фиксировать изменения в образе жизни птиц, поскольку делать это в горных районах для ученых сложнее, чем на равнине в связи со сложностью доступа в зону наблюдений.

В исследовании за популяциями горных птиц на Иберийском полуострове вместе с представителями SEO BirdLife принимали участие и орнитологи-добровольцы из двенадцати стран мира, а также были использованы данные городских научных программ SOCC и ICO.

«Общество начинает осознавать риск, который приносят нам климатические изменения, –говорит Асунсьон Руис. – И мы скоро увидим последствия потери разных видов животных. Желание избежать их исчезнования не каприз натуралиста, мы говорим о жизненно важных ресурсах, которые обеспечивают нас не только продуктами питания, но и лекарственными препаратами. На кону стоит уровень жизни человека».

В Испании больше всего страдают птицы, проживающие в районах сельского хозяйства и городах. Асунсьон отмечает уменьшение на 15% числа воробьев в городах и ласточек в деревнях по сравнению с данными 1998 года. Главными причинами являются потеря мест гнездования в связи с уменьшенимем открытых природных пространств и вытеснение инвазивными видами птиц, а также использование пестицидов, которые убивают насекомых и дикие растения.

«Нужно, чтобы все новые урбанистические и сельскохозяйственные проекты проходили проверку на экологическую чистоту, – заключает эксперт, – и оценивались с точки зрения воздействия на биологическое разнообразние планеты».