В Испании умерла единственная дочь диктатора Франко

Пятница, 29 Декабрь 2017 Испания Испания

В Испании умерла единственная дочь диктатора Франко

В Мадриде на 92-м году скончалась единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко - Мария дель Кармен Франко и Поло.

Несколько месяцев назад у женщины обнаружили рак. Из жизни она ушла у себя дома в окружении семьи.

Мария дель Кармен Франко и Поло родилась в 1926 году в Овьедо. В 1975 году король Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко. В последние годы жила в Мадриде, воспитала семерых детей, передает ntv.ru.

Франсиско Франко был одним из организаторов военного переворота в Испании в 1936 году. В 1939-м, после падения республики был провозглашен военной хунтой пожизненным главой («каудильо») испанского государства и получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания. Сам Франко охарактеризовал его как тоталитарное государство.

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