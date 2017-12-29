В Испании умерла единственная дочь диктатора Франко

Несколько месяцев назад у женщины обнаружили рак. Из жизни она ушла у себя дома в окружении семьи.

Мария дель Кармен Франко и Поло родилась в 1926 году в Овьедо. В 1975 году король Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко. В последние годы жила в Мадриде, воспитала семерых детей, передает ntv.ru.

Франсиско Франко был одним из организаторов военного переворота в Испании в 1936 году. В 1939-м, после падения республики был провозглашен военной хунтой пожизненным главой («каудильо») испанского государства и получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания. Сам Франко охарактеризовал его как тоталитарное государство.