В Испании упали продажи автомобилей по итогам 2019 года

Среда, 15 Январь 2020 Испания Испания

В Испании упали продажи автомобилей по итогам 2019 года

В 2019 году продажи на авторынке Испании показали спад на 4,8% по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Причем отрицательная динамика продаж в Испании была зафиксирована впервые за последние семь лет. Всего в Испании за год было продано 1 млн 258 тыс. 260 автомобилей, пишет regnum.ru.

По прогнозу ANFAC, в 2020 году также не ожидается, что продажи вырастут. Наоборот, там ждут, что они окажутся на 3% ниже, чем в 2019 году.

Самым популярным брендом на испанском авторынке является SEAT, чьи продажи в 2019 году выросли на 4,3%, до 111 982 экземпляров. За ним идет французский автопроизводитель Peugeot с показателем продаж в 97 939 экземпляров (-0,1%).

Замыкает тройку лидеров испанского авторынка в 2019 году немецкий бренд Volkswagen, чьи продажи упали на 8,4% по сравнению с 2018 годом и составили 94 328 экземпляров.

Четвертое и пятое места соответственно у Renault (86 419 ед.; — 10,2%) и Toyota (71 697 ед.; +0,6%).

Напомним, в октябре 2019 года в Испании на 31,1% выросли продажи электромобилей.

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