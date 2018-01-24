В Испании усиливают контроль за криптовалютами

Среда, 24 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании усиливают контроль за криптовалютами

Внимание Министерства финансов Испании привлекли новые технологии, такие как блокчейн, и криптовалюты, как «Биткоин».

Такую информацию содержит ежегодный план контроля Налоговой инспекции, опубликованный в Официальном бюллетене государства и сконцентрированный на борьбе с фискальными преступлениями. Министерство финансов также собирается ввести более тщательный контроль за использованием кредитных карт, электронных кошельков и интернет-продажами. Для этого будут использоваться такие новые инструменты, как Моментальная система информирования (SII) об НДС, а также механизм автоматического обмена налоговыми данными между более чем 50 странами, разработанный ОЭСР.

В документе говорится о том, что такие преступления, как отмывание денег, контрабанда и торговля наркотиками зачастую совершаются с помощью так называемой «Глубокой сети» (deep web) - огромного множества веб-страниц, не индексируемых поисковыми системами и используемых для нелегальной коммерции. В свою очередь, криптовалюты типа «Биткоин» используются в качестве платежных методов, пишет espanarusa.com.

Также Налоговое управление вплотную займется кредитными картами, поскольку, по его информации, сумма платежей, осуществленных посредством карт, превысила объем снятых в банкоматах наличных. Этот процесс ускоряется с ростом использования электронных валют и моментальных систем денежных переводов. В связи с этим контролирующие органы планируют провести адаптацию систем информирования, которые помогут предотвращать экономические преступления.

Исследование интернет-пространства и информации, связанной с новыми экономическими моделями, остается одним из приоритетных направлений работы Налогового департамента. Так, в предыдущие годы в плане по контролю за экономической деятельностью уделялось большое внимание вопросу аренды жилья через онлайн-платформы. Теперь же Налоговая служба сконцентрируется на проверке новых моделей услуг и распределения, реализуемых в цифровой среде. В частности, будет введен более тщательный контроль за деятельностью таких платформ, как Airbnb, Homeaway, Uber и Cabify.

Помимо этого, Налоговая служба усилит контроль над крупными капиталами посредством двух новых источников информации. Моментальная система информирования об НДС обяжет крупные фирмы подавать отчеты о своих финансовых операция в реальном времени, а проект CRS, разработанный ОЭСР и представляющий собой механизм автоматического обмена налоговыми данными между более чем полусотней стран, позволит контролировать финансовые счета фирм. Два этих инструмента помогут контролировать предпринимательскую и профессиональную деятельность с целью предотвращения экономических преступлений.

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