В Испании установили самую дорогую рождественскую ёлку в мире

Об этом 5 декабря сообщает газета Daily Mirror.

По данным издания, высота данной елки составляет свыше 6 метров, она сверкает 3 тысячами кристаллов от Сваровски и украшена настоящими страусовыми яйцами, которые покрыты алмазной пылью и тончайшими пластинками из золота, безделушками с бриллиантами и сапфирами, а также отделана роскошными тканями. Она находится под охраной круглые сутки, пишет regnum.ru.

Художница из Британии Дебби Уингэм в течение месяца создавала великолепные игрушки с использованием кожи, меха норки, а также дорогих украшений, от таких известных домов, как Cartier, Chanel и Louis Vuitton.

Кроме этого, среди украшений ёлки выделяются розовый бриллиант, стоимость которого составляет 2,3 млн долларов и овальный бриллиант красного цвета, который оценивается в 4,9 млн долларов.

Отметим, ранее наиболее дорогой в мире рождественской ёлкой считалась зелёная красавица, которая была установлена в отеле Emirates Palace в Абу-Даби, стоимость которой составляла 11,4 млн долларов.