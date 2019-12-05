В Испании установили самую дорогую рождественскую ёлку в мире

Четверг, 05 Декабрь 2019 Испания Испания

В Испании установили самую дорогую рождественскую ёлку в мире

Самая дорогая в мире рождественская ёлка, стоимость которой оценивается в 14 млн долларов, установлена отеле «Кемпински Байя», который находится в Марбелье.

Об этом 5 декабря сообщает газета Daily Mirror.

По данным издания, высота данной елки составляет свыше 6 метров, она сверкает 3 тысячами кристаллов от Сваровски и украшена настоящими страусовыми яйцами, которые покрыты алмазной пылью и тончайшими пластинками из золота, безделушками с бриллиантами и сапфирами, а также отделана роскошными тканями. Она находится под охраной круглые сутки, пишет regnum.ru.

Художница из Британии Дебби Уингэм в течение месяца создавала великолепные игрушки с использованием кожи, меха норки, а также дорогих украшений, от таких известных домов, как Cartier, Chanel и Louis Vuitton.

Кроме этого, среди украшений ёлки выделяются розовый бриллиант, стоимость которого составляет 2,3 млн долларов и овальный бриллиант красного цвета, который оценивается в 4,9 млн долларов.

Отметим, ранее наиболее дорогой в мире рождественской ёлкой считалась зелёная красавица, которая была установлена в отеле Emirates Palace в Абу-Даби, стоимость которой составляла 11,4 млн долларов.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)