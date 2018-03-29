В Испании увеличат зарплату сиделкам

Четверг, 29 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании увеличат зарплату сиделкам

Власти Барселоны вдвое увеличат оплату для лиц, ухаживающих за пожилыми людьми.

Мэрия Барселоны приняла решение увеличить вдвое бюджет программы Respir, которая направлена на предоставление помощи лицам, ухаживающим за пожилыми людьми, когда родственники последних не могут выполнять эти обязанности. Практика предоставления соответствующего персонала в летние месяцы существовала в каталонской столице до 2013 года, а сейчас городские власти решили провести реформу проекта Respir и направить в общей сложности на эти цели 600 тысяч евро.

Начиная с этого года, помощь от государственных органов социальной опеки можно запросить не только летом, но и в любой другой сезон, если того требует сложившаяся ситуация. Общее число пенсионеров, нуждающихся в таком виде помощи, оценивается примерно в 900 человек, и с этого момента период по уходу за ними может составлять от одного до 45 дней и при этом распределяться на временные отрезки различной продолжительности. Размер максимальной субсидии для того, чтобы воспользоваться услугами сиделки или сопровождающего, составит 60 евро в день - то есть не более 2700 евро в год, пишет espanarusa.com.

Как отмечают представители барселонской мэрии, в 70% случаев работу по уходу за пожилыми людьми осуществляют их родственники - преимущественно женщины в возрасте от 55 до 76 лет, что существенно ограничивает их возможности. В мэрии Барселоны считают, что если люди, на которых возложены столь непростые обязанности, смогут позволить себе отдых в течение года, то эффективность их работы значительно возрастет.

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