В Испании увеличился оборот торговли спортивными товарами

Пятница, 11 Январь 2019 Испания Испания

В Испании увеличился оборот торговли спортивными товарами

Приверженность испанцев к активному образу жизни и занятиям спортом стимулирует спрос на спортивную экипировку.

В прошлом году розничная торговля спортивными товарами, в том числе текстильными изделиями и обувью, выросла в Испании на 5%, благодаря чему сектор достиг оборота в 5,1 млрд евро. На 2019 год эксперты прогнозируют прирост еще примерно на 3,9%, что даст прибавку в 200 млн евро к обороту.

Эти данные приводятся в отчете, посвященном дистрибуции спортивных товаров, который был подготовлен Секторальным наблюдательным советом DBK (Observatorio Sectorial DBK). Согласно обнародованной информации, рост был обусловлен развитием специализированных дистрибьюторских компаний (Joma, Nike и Decathlon). Совокупный оборот этого сегмента составил 4,3 млрд евро, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году, пишет espanarusa.com.

Оборот от продажи спортивной продукции силами крупных неспециализированных торговых площадок, таких как El Corte Inglés, увеличился на 3,2% и составил 800 млн евро.

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