В Испании ужесточат меры по борьбе с буллингом

Четверг, 18 Апрель 2019 Испания Испания

В Испании ужесточат меры по борьбе с буллингом

В Мадриде будут наказывать школьников, скрывающих информацию о буллинге.

Школы Мадрида со следующего учебного года ужесточат меры по борьбе с буллингом (травлей, которой нередко подвергаются ученики в стенах учебного заведения).

Теперь наказывать будут не только тех, кто непосредственно принимает участие в травле, но и тех, кто умышленно скрывает информацию об этом. Это касается и учеников, и педагогического состава. Так, если вдруг выяснится, что ученик знал о том, что кто-то из школьников подвергается физическому или психологическому преследованию и не поставил в известность руководство учебного заведения, его ждут санкции. Наказание может быть разным: от запрета на посещение игровой площадки до отстранения от уроков на 6 дней, пишет noticia.ru.

У нововведения уже нашлись критики, которые говорят, что не все дети в полной мере понимают, что такое травля. Например, многие думают, что это только избиение, а психологическое преследование не берут в расчет.

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